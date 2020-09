Bewaffneter Raubüberfall auf Spielothek in Rastatt

Am Montagmorgen hat ein unbekannter bewaffneter Mann eine Spielothek in Rastatt überfallen. Die Polizei hat eine Ermittlung eingeleitet und sucht nach Hinweisen.

Laut der Polizeiberichtes, hat am frühen Montagmorgen ein bewaffneter Raubüberfall auf eine Spielhall in der Badstraße in Rastatt stattgefunden. Beamte des Kriminalkommissariats haben eine Ermittlungen eingeleitet.

Ein bislang unbekannter Mann betrat ersten Ermittlungen zufolge kurz nach 6 Uhr unter dem Vorwand, auf die Toilette zu müssen, die Spielothek. Bei seiner Rückkehr vom Toilettenbereich war der etwa 20 bis 25 Jahre alte Mann mit einem schwarzen Schal vermummt und forderte unter Vorhalt eines Messers die Herausgabe des Kasseninhaltes. Der etwa 175 bis 180 Zentimeter große Mann konnte hierbei Bargeld erbeuten und durch den Eingang in bislang unbekannte Richtung flüchten.

Beschreibungen zufolge hatte der Tatverdächtige blonde bis mittelblonde Haare und trug zum Zeitpunkt des Überfalles eine dunkelgrüne Kapuzenjacke mit weißer Aufschrift auf der Brust und eine schwarze Jogginghose der Marke Adidas mit weißen Streifen an den Seiten. Seine schwarzen Schuhe hatten weiße Sohlen. Sein Deutsch soll akzentfrei mit hiesigem Dialekt gewesen sein.

Wer vor diesem Hintergrund eine oder mehrere verdächtige Personen wahrgenommen hat, wird gebeten, sich an die Beamten des Kriminaldauerdienstes unter (0781) 21 28 20 in Verbindung zu setzten.