Polizei schnappt Autofahrer nach Fahrerflucht in Bietigheim

Ein 28-jähriger Autofahrer ist am Mittwochabend auf der B3 von Rastatt kommend in Richtung Ettlingen unterwegs gewesen. Wie die Polizei mitteilte, bog er gegen 21.45 Uhr an der Kreuzung B3 / K3737 in Richtung Bietigheim ab.

Dabei kam der Mann aufgrund überhöhter Geschwindigkeit nach links von der Fahrbahn ab. Infolgedessen stieß er mit einem Verkehrsschild auf einem Kreisel zusammen. Durch den Aufprall wurde das Schild aus seiner Fassung gerissen.

Der Autofahrer flüchtete von der Unfallstelle, ohne sich um den 1.000 Euro Schaden zu kümmern. Die Polizei konnte im Laufe der Ermittlungen den 28-Jährigen ausfindig machen. Ihn erwartet nun eine Strafanzeige.