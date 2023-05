100.000 Euro Sachschaden

Unbekannte stehlen Werkzeuge im Wert von 25.000 Euro aus Gerätehaus der Feuerwehr in Bietigheim

Unbekannte Täter sind in der Nacht von Sonntag auf Montag in das Gerätehaus der Feuerwehr in der Rheinstraße in Bietigheim eingebrochen. Sie erbeuteten Werkzeuge im Wert von 25.000 Euro.