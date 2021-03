19-Jähriger stürzt in Bischweier mit Motorrad

Ein 19-jähriger Motorradfaher ist am Montagabend auf der Kreisstraße 3737 von Muggensturm in Fahrtrichtung Bischweier von der Fahrbahn abgekommen und gestürzt. Vermutlich war er zu schnell unterwegs.

Wie das Polizeipräsidium Offenburg mitteilte, war der 19-Jährige gegen 18.30 Uhr vermutlich wegen überhöhter Geschwindigkeit in einer Linkskurve von der Straße abgekommen und ist dann mit einem Verkehrsschild kollidiert, bevor er mit seinem Motorrad auf einem angrenzenden Acker zum Stillstand kam.

Der Motorradfahrer verletzte sich bei Sturz und wurde zur weiteren Behandlung in ein nahe gelegenes Krankenhaus gebracht. An dem Motorrad entstand ein Schaden in Höhe von etwa 800 Euro.