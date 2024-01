Viele Verkehrsbehinderungen

Bauernproteste: Blockierter Grenzübergang und Korso durch Rastatt

Traktor-Kolonnen haben am Montag auch im Raum Rastatt für größere Verkehrsbehinderungen gesorgt. In Rastatt selbst gab es eine Kundgebung und einen Autokorso, an dem sich über 50 Fahrzeuge beteiligten. Dabei wurde die Politik der Bundesregierung scharf kritisiert.