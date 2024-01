Ursache noch ungeklärt

Brand im Rastatter Benz-Werk

Im Werk von Mercedes-Benz in Rastatt hat es am Donnerstagnachmittag gebrannt. Die Werksfeuerwehr forderte Unterstützung der Rastatter Feuerwehr an, sodass das Feuer kurzfristig unter Kontrolle gebracht werden konnte. Personen kamen nicht zu Schaden.