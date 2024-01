Zweiter Brand in zwei Tagen: Haus in Lahr fängt Feuer

In einem Einfamilienhaus in Lahr-Kuhbach hat es Mittwoch gebrannt. Schon am Tag zuvor hatte es einen ähnlichen Vorfall gegeben.

Die Feuerwehr hat am frühen Mittwochmorgen in Lahr einen Brand in einem Einfamilienhaus gelöscht. Wie die Polizei mitteilte, war wohl ein technischer Defekt der Grund dafür, dass das Gebäude in der Straße Gieseneck im Ortsteil Kuhbach Feuer fing.

Gegen 5 Uhr riss ein Rauchmelder die beiden Bewohner des Hauses aus dem Schlaf. Sie versuchten zunächst, die Flammen selbst zu löschen. Das gelang ihnen jedoch nicht, weshalb sie schließlich die Polizei riefen. Daraufhin rückte die Feuerwehr an.

Bewohner müssen ins Krankenhaus

Aufgrund der starken Rauchentwicklung brachte der Rettungsdienst die beiden Bewohner in ein Krankenhaus. Laut der Polizei erlitten sie vermutlich eine Rauchgasvergiftung. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist bislang noch unklar.

Schon am Dienstag hatte es in Lahr gebrannt. Im Ortsteil Sulz stand ein Dachstuhl in Flammen.