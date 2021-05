Der Abi-Ball ohne Eltern, kein Abi-Streich, die große Party zum 18. Geburtstag – nur ein Traum! Die Corona-Pandemie verlangt jungen Menschen vieles ab: vor allem Verzicht. Einige Abiturienten haben im Herbst einsam in ihrem Kinderzimmer mit ihrem Studium begonnen.

„Es fühlt sich manchmal so an, als würde man seine Jugend verlieren“, sagt Svea Kaspryk. Sie studiert im zweiten Semester Jura in Würzburg. Die junge Frau ist während der Pandemie volljährig geworden. Vor kurzem war ihr 19. Geburtstag. So richtig gefeiert hat sie keinen der Tage.