Defekte Gasflasche löst in Rastatter Firmenhalle Feuer aus

Ein Feuer in einer Firmenhalle in Rastatt ist offenbar glimpflich ausgegangen. Ursache des Brandes am Donnerstag war einen defekte Propangasflasche.

Eine Propangasflasche hat am Donnerstag einen Brand in einer Firmenhalle in Rastatt ausgelöst. Wie die Offenburger Polizei mitteilte, ereignete sich der Vorfall gegen 16:20 Uhr in einer Firmenhalle in der Kehler Straße. Verletzt wurde niemand.

Nach ersten Erkenntnissen soll ein technischer Defekt an einem Schneidbrenner für das Entzünden der Gasflasche verantwortlich gewesen sein. Dadurch sei Gas aus der Flasche ausgetreten.

Die Einsatzkräfte der Feuerwehr konnten den Brand offenbar schnell löschen. Menschen wurden nicht verletzt. Außerdem entstand kein Sachschaden.