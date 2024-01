Für Mus Bekaj, Wirt des Rastatter Restaurants Schützenliesel, beginnt das neue Jahr mit einer Katastrophe. Unbekannte sind in seine Pizzeria eingedrungen.

Als Mus Bekaj, Wirt des Restaurants Schützenliesel in Rastatt, sich am Morgen des 31. Dezember aufmacht, um zusammen mit seinen Mitarbeitern das Silvestermenü vorzubereiten, ahnt er nicht, was ihn gleich erwarten wird. „Schon auf dem Parkplatz hab ich gesehen, dass das Glas der Terrassentür kaputt ist und dass sie offen steht“, sagt er. Ein Blick durch die eingetretene Tür bietet ein Bild der Verwüstung. „Da war alles kaputt. Ich hab meiner Frau gesagt, dass sie im Auto bleiben soll und habe gleich die Polizei alarmiert.“

Zerschlagene Stühle, Schranktüren, die aus den Angeln gerissen wurden, zerstörte Dekoartikel – und überall Glasscherben und Wein. „Die müssen die vollen Weinflaschen in die Schränke mit den Gläsern geworfen haben“, sagt Bekaj. Über 100 Weinflaschen seien kaputt. Davon allein zehn vom teuersten Rotwein auf der Karte, Kostenpunkt: 260 Euro. Von 50 Pizzatellern seien noch zehn übrig, so der Wirt.

Die wussten, wo es uns besonders weh tut. Mus Bekaj

Wirt des Restaurants Schützenliesel

Hinzu kommen kaputte Fernseher und Laptops, eine zerstörte Kasse, demolierte Spülmaschinen und zerschlagenes Inventar sowie Kühlschränke, die beschädigt und dann offen stehen gelassen wurden. „Alle Ware, die darin war, ist verdorben. Die wussten schon, wo es uns besonders weh tut“, sagt Bekaj, der die Pizzeria in der Ottersdorfer Straße zum 1. Oktober 2022 übernommen hat. Auch die 1.000 Euro Wechselgeld, die sich hinter der Theke fanden, ließen die Einbrecher mitgehen.

Besonders dreist: Sie kamen in der Nacht von Montag auf Dienstag offenbar noch einmal zurück. „Die Terrassentür war noch nicht gesichert, das haben die eiskalt ausgenutzt“, sagt Bekaj. Immerhin wurde beim zweiten Einbruch nichts mehr verwüstet. „Aber den Zigarettenautomaten haben sie aufgebrochen und alles mitgenommen.“

Eine solche Verwüstung ist selten. Volker Olbrisch

Sprecher der Polizeidirektion Offenburg

Auch beim Polizeipräsidium Offenburg zeigt man sich über das Ausmaß der Zerstörung erstaunt. Dass in Gaststätten eingebrochen werde, sei nichts Ungewöhnliches. „In aller Regel brechen die Täter aber ein, holen raus, was für sie verwertbar ist, und das war’s“, sagt Polizei-Sprecher Volker Olbrisch. „Eine Verwüstung, wie wir sie hier gesehen haben, ist allerdings selten. Ich würde sogar sagen, mir ist so etwas noch nie untergekommen.“

Sachschaden in fünfstelliger Höhe

Rund 15.000 Euro Sachschaden seien entstanden, schätzt die Polizei in ihrer Pressemitteilung. Mus Bekaj denkt, es sei weitaus mehr. „Nachdem ich jetzt zwei Tage lang hier aufgeräumt habe und gesehen habe, was alles kaputt ist, denke ich, es sind eher 25.000 bis 30.000 Euro“, sagt der 41-Jährige niedergeschlagen.

Ich verzweifel noch. Fritz Setzer

Vorsitzender des Rastatter Schützenvereins

Vermieterin der Schützenliesel und Eigentümerin des gesamten Schützenzentrums ist der Schützenverein Rastatt. „Ich verzweifel noch“, kann der Vorsitzende Fritz Setzer nur den Kopf schütteln. Er vermutet, dass die Täter dem Pächter gezielt schaden und die geplante Silvesterparty in der Schützenliesel torpedieren wollten.

In den benachbarten Räumen des Vereins ist kein Schaden entstanden, berichtet Setzer. Er muss in seiner rund 15-jährigen Amtszeit als Vorsitzender schon den fünften Einbruch ins Lokal beklagen. Setzer will nun Konsequenzen ziehen: „Mit Sicherheit werden wir jetzt eine Kameraüberwachung einbauen. Uns bleibt ja nichts mehr anderes übrig.“

Allein 7.000 Euro Verlust am Silvesterabend

Dass die Einbrecher in der Nacht zum 31. Dezember zugeschlagen haben, trifft Bekaj in der Tat hart: Das geplante Silvestermenü musste er absagen: 60 Plätze waren reserviert. „Eine Katastrophe für uns. Wir hätten das dringend gebraucht. Das waren bestimmt 7.000 Euro Verlust allein an dem Abend“, schätzt der Wirt. Immerhin: Alle Gäste hätten sich verständnisvoll gezeigt, viele hätten ihre Hilfe angeboten.

Überhaupt, die Hilfsbereitschaft. Die sei sehr groß gewesen: Mitarbeiter, Familie, Freunde, alle hätten in den vergangenen Tagen mit angepackt. Ganze Schuttmulden wurden gefüllt und geputzt, was das Zeug hält. Nach zwei Tagen zeugen am Dienstag nur noch die demolierten Schränke und kaputten Gerätschaften vom Einbruch. Im Hintergrund wird weiter aufgeräumt, ein Glas zerschellt auf dem Fußboden. „Auf eins kommt es jetzt auch nicht mehr an“, meint Bekaj mit Galgenhumor.

Er hofft, dass die Einbrecher gefasst werden. Die Polizei hat gleich am Silvestermorgen Spuren genommen. „Ein Fußabdruck von einem Arbeitsschuh wurde gefunden“, berichtet der Wirt. „Wir werden sehen, ob es verwertbare Spuren gibt“, sagt Polizei-Pressesprecher Olbrisch. Weitere Erkenntnisse habe man noch nicht. „Dafür ist es noch zu früh.“ Wirt Bekaj hat beim Aufräumen noch einen Skihandschuh gefunden, den er ebenfalls der Polizei übergeben hat. „Vielleicht hilft das, die Täter zu fassen.“

Wann wieder eröffnet wird, steht noch nicht fest

Wann die Schützenliesel wieder eröffnet, steht momentan noch nicht fest. „Ich hoffe, dass wir es bis kommende Woche hinkriegen“, sagt Mus Bekaj. Ganz sicher klingt er dabei nicht.