Bund will Areal verkaufen

Diskussion um großes Baugrundstück in Rastatt: Mehr Grün für Klimaschutz oder mehr Wohnraum?

Es fehlt an Wohnraum, aber Klimaschutz soll auch sein: Dieser Zielkonflikt bricht in Rastatt bei der Frage auf, wie ein 2.700 Quadratmeter großes Grundstück in der Innenstadt bebaut werden soll.