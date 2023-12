30.000 Euro Sachschaden: Sauna brennt in Durmersheim

Ein Feuer hatte am Sonntag in Durmersheim einen enormen Sachschaden zur Folge. Der Brand entstand in der Sauna eines Anbaus.

Eine Sauna hat am vergangenen Sonntag in der Speyerer Straße in Durmersheim gebrannt. Wie die Polizei mitteilte, meldete ein Nachbar das Feuer gegen 13.40 Uhr. Die Sauna befand sich in einem Anbau und sei seit längerer Zeit nicht mehr in Betrieb gewesen.

Brandursache ist noch unklar

Bei dem Brand wurde die Sauna, der Anbau und dessen Dach beschädigt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 30.000 Euro. Die Ursache für das Feuer ist derweil noch unklar, heißt es in der Mitteilung der Polizei weiter.