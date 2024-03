Nach zwei Jahren mit abgespecktem Programm findet am 24. März in Durmersheim der verkaufsoffene Sonntag wieder im früheren Ausmaß statt. Die ISG scheut „weder Kosten noch Mühen“.

Eine Woche vor Ostern gibt es beim verkaufsoffenen Sonntag in Durmersheim am 24. März erstmals nach der Corona-Pandemie wieder das volle Programm: Flohmarkt, Kunstmarkt, Wochenmarktständen, Auto-Präsentationen, Imbissbuden, Jahrmarkt-Vergnügen und mehr.

Dafür wird die Hauptstraße in Durmersheim von der Raiffeisenbank bis zum Bickesheimer Platz gesperrt und in eine Fußgängerzone umgewandelt.

Verkaufsoffener Sonntag in Durmersheim ab 13 Uhr

Die Interessengemeinschaft Selbstständiger und Gewerbetreibender (ISG) wolle „weder Kosten noch Mühen“ scheuen, um den Besuchern ab 13 Uhr einen Sonntagsbummel zu bieten.

Auf der Homepage der ISG Durmersheim sind rund zwei Dutzend Geschäfte verzeichnet, die mitmachen. Den Kern bilden Läden, die das ganze Jahr über die Hauptstraße zum Einkaufsziel machen. Andere Teilnehmer wirken mit temporären Verkaufspunkten und Aktionsflächen mit. Einen Außenposten gibt es im Würmersheimer Gewerbegebiet, wo ein Getränkehandel zur Weinmesse bittet.

Der Flohmarkt erstreckt sich auf den Abschnitt der Hauptstraße zwischen Gasthaus Engel. Interessenten können sich ab 8 Uhr einen Platz zuweisen lassen, für den Kunstmarkt ist ein Parkplatz in der Ortsmitte reserviert. Ein Dutzend Kreative hat sich angemeldet.

An anderen Stellen bieten verschiedene Markthändler Produkte teilweise aus eigener Herstellung an. Autohäuser präsentieren neue Modelle.

Die Terminsetzung für den Verkaufssonntag hängt mit dem Bickesheimer Jahrmarkt zusammen, der auf dem gleichnamigen Platz bereits am Samstagnachmittag in Gang kommt. Am Montag und Dienstag vergrößert er sich um den Krämermarkt.