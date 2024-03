BuG will im Gemeinderat Durmersheim wieder stärkste Kraft werden

Die Wählervereinigung Bürgerliste und Grüne in Durmersheim blickt voller Selbstbewusstsein in die politische Zukunft. Sie hat mit Robert Kassel (65) seit vergangener Woche wieder einen Vorsitzenden – und auf ihrer Kandidatenliste für die Kommunalwahl sind alle 22 möglichen Plätze belegt.

Elf Frauen und elf Männer kandidieren. Von einer „ausgewogenen Mischung“ spricht der neue BuG-Vorsitzende, der vor zwei Jahren zur BuG kam und seither Schriftführer war. „Wir werden wieder stärkste Fraktion“, sagt BuG-Fraktionsvorsitzender Rolf Enderle selbstbewusst.

Neuer BuG-Vorsitzender Robert Kassel ist ein Ur-Durmersheimer

Kassel betont, als Ur-Durmersheimer sei es ihm ein Anliegen, in der Gemeinde mitzugestalten. Als Ruheständler habe er dafür nun auch die Zeit. Perspektivisch sollen aber Jüngere übernehmen.

Er sei gut vernetzt im Ort, viele der handelnden Personen kenne er seit Jahrzehnten, sagt Kassel weiter. So auch Rolf Enderle. Die beiden waren Schulkameraden, wie sie bei einem Pressegespräch erzählen. „Die Zusammenarbeit funktioniert sehr gut, das hat sich in den vergangenen zwei Wochen schon gezeigt“, sagt Enderle.

Rücktritt von Michael Weber zwingt zur Neuaufstellung

Notwendig geworden war die Wahl durch den Rücktritt des bisherigen BuG-Vorsitzenden Michael Weber Ende Januar. Er hatte erklärt, mit der politischen Ausrichtung der Wählervereinigung nicht mehr einverstanden zu sein. Sie sei zu wenig grün.

Weber tritt nun bei der Kommunalwahl für die Grünen an. Die gehen erstmals zur Kommunalwahl am 9. Juni in Durmersheim mit einer eigenen Kandidatenliste an den Start.

Webers Vorwurf kann Rolf Enderle, vor 40 Jahren eines der BuG-Gründungsmitglieder, nach wie vor nicht nachvollziehen. „Wir bewegen uns politisch in der Mitte, machen eine pragmatische Politik für Durmersheim mit klarer ökologischer Ausrichtung“, beschreibt er die Ziele.

Immer noch gebe es auch Grünen-Parteimitglieder unter den rund 30 BuG-Mitgliedern, betont Robert Kassel. Deshalb sehen die beiden auch keinen Anlass, den Namen „Bürgerliste und Grüne“ zu ändern. Auch von den aktuell Kandidierenden seien einige Mitglieder bei den Grünen.

Gemeinderat Lothar Heck wird nicht mehr antreten

Zwischen 20 und 67 Jahre alt und aus den unterschiedlichsten Berufen seien die elf Frauen und elf Männer, sagt Kassel. Darunter gebe es viele Neueinsteiger, die sich jetzt schon intensiv einbringen würden. Denn bei der BuG ist es üblich, dass alle Mitglieder zu den Fraktionssitzungen eingeladen werden und die Themen mit diskutieren.

Von den derzeitigen Gemeinderäten wird nur Lothar Heck nicht mehr kandidieren. Die Reihenfolge der Kandidaten auf der BuG-Liste: Rolf Enderle, Angelika Harsch, Matthias Maier, Uschi Schmitt, Robert Kassel, Nina Beyer, Simon Enderle, Sabine Schulz, Jörg Schröder, Susanne Schröder, Dr. Patrik Buchmüller, Patricia Krätzschmar, Thomas Zipfel, Dr. Christa Schulz, Dr. Korbinian Deck, Angela Burghardt, Thomas Knappich, Dr. Eva Deck, Stefan Flaig, Franziska Allgaier, Christian Schulz und Marie-Luise Metzger.

Schwerpunktthemen im Wahlkampf sollen Gewerbe- und Einzelhandelsförderung sowie Mobilität sein, sagt Kassel. Dass die BuG kein Freund der möglichen Stadtbahnverlängerung ist, für die eine Initiative im Ort kämpft, hat sie schon des Öfteren klargestellt.

Sie plädiert unter anderem dafür, den öffentlichen Nahverkehr per My-Shuttle-Konzept zu forcieren. So könnte man Durmersheim auch an die S2-Haltestelle Merkurstraße anbinden, sagt Kassel. Außerdem geht es um Verbesserungen für den Radverkehr.

Ungewöhnliche Aktion zur Förderung des inhabergeführten Einzelhandels

Zur neuen Schriftführerin der BuG wurde Conny Deck gewählt. Weiter beschloss die Wählervereinigung, den örtlichen Einzelhandel mit einer ungewöhnlichen Aktion zu unterstützen.

Ab 1. Januar 2025 wird der BuG-Mitgliedsbeitrag um 50 Euro pro Jahr erhöht. BuG-Mitglieder können das Geld kompensieren, indem sie Umsatz in den inhabergeführten Geschäften vor Ort machen.

Diesen Umsatz können sie im Kalenderjahr zu zehn Prozent auf den Beitrag von 50 Euro anrechnen. Dafür reiche eine formlose Eigenerklärung an den Vorstand.

„Bei einem Umsatz von 500 Euro wird die Beitragserhöhung vollständig kompensiert“, sagt Robert Kassel. Pro Unternehmen könnten maximal 100 Euro jährlich angerechnet werden.

Und: Falls die Beitragserhöhung nicht durch die Umsatznachweise der Mitglieder kompensiert wird, soll der Restbetrag an eine soziale Enirichtung in Durmersheim gespendet werden.

Als weitere Neuerung soll es künftig an jedem ersten Dienstag im Monat einen offenen Stammtisch geben, bei dem verschiedene Themen besprochen werden.