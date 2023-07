Neue SG im Frauenfußball

Gemeinsame Sache: Fußballerinnen von Phönix Durmersheim und FV Malsch schwitzen für den Erfolg

Rund fünf Jahre war der Frauenfußball in Durmersheim in der Versenkung verschwunden. Nun ist die Zeit reif für einen Neustart in der Bezirksliga. Personelle Hilfe kommt aus Nordbaden.