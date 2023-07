Nach einem Unfall in Durmersheim am 15. Juli wurde eine schwer verletzte Frau mit dem Rettungshubschrauber in ein Klinikum gebracht. Dort ist sie jetzt gestorben.

Die Frau, die am 15. Juli bei einem Unfall an einer Ampel an der B36 in Durmersheim verletzt wurde, ist am Montagabend im Krankenhaus gestorben. Das teilte das Polizeipräsidium Offenburg jetzt mit.

Nach bisherigen Erkenntnissen war am Samstagmittag, 15. Juli, ein 80-jähriger Autofahrer aus Durmersheim kommend auf der K3723/Hauptstraße gefahren. Trotz einer für ihn roten Ampel fuhr er auf die B36 auf.

Dort stieß er mit dem Auto eines 47-Jährigen zusammen, der aus Rheinstetten kommend in Richtung Süden unterwegs war. Der Pkw des 47-Jährigen wurde nach links abgewiesen und kollidierte dabei mit zwei auf der Gegenfahrbahn fahrenden Autos.

Die Beifahrerin des mutmaßlichen Verursachers wurde bei dem Unfall lebensbedrohlich verletzt. Ein Rettungshubschrauber flog sie in ein Karlsruher Krankenhaus.

Unfall auf der B36 bei Durmersheim: Zwei weitere Personen schwer verletzt

Der 80-Jährige sowie ein weiterer Beteiligter wurden ebenfalls schwer verletzt und in umliegende Kliniken gebracht. Andere Beteiligte erlitten leichtere Verletzungen.

Neben den Polizisten waren fünf Rettungswägen, ein Rettungshubschrauber sowie fünf Einsatzfahrzeuge der Freiwilligen Feuerwehr Durmersheim im Einsatz.

Die Ermittlungen der Polizei dauern an.