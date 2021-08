Enttäuschung über Antwort hallt nach

Auch einige Tage nach der Antwort aus Stuttgart auf die PFC-Resolution aus Mittelbaden hat sich die Enttäuschung bei Rastatts Oberbürgermeister Hans Jürgen Pütsch (CDU) noch nicht gelegt: „Das Land beschränkt sich darauf, längst bekannte Argumente zu wiederholen“, sagt er.

Pütsch hatte sich mit 16 weiteren Oberbürgermeistern und Bürgermeistern Anfang Juni mit einem Schreiben an Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) gewandt. Gemeinsam forderten sie ihn auf, dass das Land Verantwortung im PFC-Skandal übernehmen müsse.

Kretschmann reicht Anliegen nach unten durch

„Es geht um das Menschenrecht auf gesundheitlich unbedenkliches Trinkwasser und die Verantwortung der Politik, dafür die Rahmenbedingungen zu schaffen“, hieß es in der Resolution der Oberbürgermeister aus Baden-Baden, Rastatt, Bühl und Gaggenau sowie der Bürgermeister aus Hügelsheim, Kuppenheim, Iffezheim, Gernsbach, Muggensturm, Ötigheim, Sinzheim, Bischweier, Steinmauern, Elchesheim-Illingen, Bietigheim, Ottersweier und Durmersheim.

Kretschmann reichte die Angelegenheit allerdings weiter an seine Umweltministerin Thekla Walker (Grüne). Pütsch ärgert sich: „Leider hat sich der Ministerpräsident auch dieses Mal wieder damit begnügt, unsere Resolution an das Fachministerium weiterzugeben. Angesichts des weiter wachsenden Ausmaßes der PFC-Verunreinigung in der Region hätten wir uns aber ein deutliches Signal des Regierungschefs in Stuttgart gewünscht.“

Bayern handhabt die Problematik anders

Auch der Inhalt des Antwort-Schreibens der Ministerin stellt den OB nicht zufrieden. Sie beharrt darin auf bereits bekannten Positionen des Landes. Dazu zählt die Einschätzung, dass es sich bei der großflächigen PFC-Belastung im Grundwasser Mittelbadens um ein Thema des Bodenschutz- und Altlastenrechts und nicht der Gewässer-Bewirtschaftungsplanung handelt.

Die mittelbadischen Kommunen hatten diesen Punkt besonders kritisiert, da das Regierungspräsidium Karlsruhe derzeit eine Neuauflage der Gewässer-Bewirtschaftungsplanung erarbeitet und in den bisherigen Entwürfen PFC darin keine Rolle spielt. Pütsch macht nun darauf aufmerksam, dass das in anderen Bundesländern anders gehandhabt werde.

Herr Baumann muss viel Zeit mitbringen. Hans Jürgen Pütsch, Oberbürgermeister

So habe Bayern im Entwurf eines Bewirtschaftungsplans für das Flussgebiet Donau dort vorhandene PFC-Verunreinigungen berücksichtigt. Ein weiteres Argument der Ministerin, wonach eine Aufnahme in den Bewirtschaftungsplan auch keine anderen Maßnahmen als die nach Altlasten- und Bodenschutzrecht zulässigen nach sich ziehen können, findet Pütsch befremdlich: „Wenn man das zu Ende denkt, könnte man die sehr aufwendige Bewirtschaftungsplanung auch bleiben lassen.“

Die Ministerin sollte selbst kommen und einen Lösungsvorschlag mitbringen. Gabriele Katzmarek, SPDn

Angesichts der Vielzahl offener Fragen begrüßt Pütsch den im Schreiben der Ministerin angekündigten Besuch von Staatssekretär Andre Baumann im Oktober, um sich vor Ort über die PFC-Problematik zu informieren. Sehr gewünscht hätte er sich jedoch, dass die Ministerin persönlich vorbeikommt. Die SPD-Bundestagsageordnete Gabriele Katzmarek stößt ins gleiche Horn: „Statt nach der Bundestagswahl ihren Staatssekretär zu schicken, sollte die Ministerin selbst aus Stuttgart kommen und einen Lösungsvorschlag mitbringen.“

Oberbürgermeister koordiniert Termin mit Amtskollegen

Pütsch hat sich zwischenzeitlich an die übrigen Rathauschefs gewandt, um eine frühzeitige Koordinierung des Termins und seiner Vorbereitung sicherzustellen. „Wir erwarten mehr denn je, dass die Landesregierung in diesem seit 2012 bekannten Schadensfall endlich zu einem koordinierten Handeln zum Wohle der Menschen in der Region auf Basis einer fairen Lastenverteilung zwischen den beteiligten öffentlichen Trägern kommt, sagt Pütsch und ergänzt: „Herr Baumann muss viel Zeit mitbringen, denn wir erwarten eine ausführliche Diskussion auf Augenhöhe zu allen offenen Fragen.“