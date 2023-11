Fans des Discounters Action können bald in Kuppenheim einkaufen

Das Gerücht, dass im früheren EKZ in Kuppenheim ein Action-Markt eröffnen soll, hält sich hartnäckig, bestätigt wurde es nie. Auf Facebook lädt das Unternehmen aber jetzt zur Eröffnung ein – in nicht allzu weiter Ferne.

Schon Anfang des Jahres hatte die Action Deutschland GmbH mit Sitz in Düsseldorf eine Filialleitung sowie eine Stellvertretung für den Standort August-Scherer-Straße in Kuppenheim gesucht. Auf Nachfrage hatte sich das Unternehmen jedoch stets bedeckt gehalten.

„In Deutschland möchten unseren Expansionskurs weiter fortsetzen. Grundsätzlich sind wir also immer auf der Suche nach attraktiven Standorten im gesamten Bundesgebiet“, teilte ein Sprecher damals mit. Aber: „Bitte haben Sie jedoch Verständnis, dass wir darüber hinaus derzeit keine Auskunft geben können“, hieß es im Februar auf Nachfrage der Redaktion. Weitere Anfragen im Sommer wurden ähnlich beantwortet.

Seit dieser Woche scheint das Ganze jedoch offiziell zu sein. Action lädt auf seiner Facebookseite zur Eröffnung in Kuppenheim ein – und zwar noch vor Weihnachten: Am Samstag, 16. Dezember, um 9 Uhr. Die Fangemeinde des Unternehmens ist groß, das schlägt sich auch in den Kommentaren auf den sozialen Netzwerken nieder.

Nachricht schlägt Wellen im Internet

„Mein Untergang“, kommentiert eine Nutzerin den Beitrag scherzhaft, und hängt noch zahlreiche Lach-Emojis dran. Seit Jahren sei sie ins Elsass gefahren, um beim Action einkaufen zu können, bekennt sie. 836 Nutzer geben binnen kürzester Zeit nach der Veröffentlichung an, eventuell an der Eröffnung teilnehmen zu wollen.

Kruschtelladen mit großem Sortiment

Action, was ist das überhaupt genau? Das Unternehmen selbst wirbt auf seiner Internetseite damit, „Europas beliebtester Non-Food-Discounter“ zu sein: ein Kaufhaus mit Alltagsartikeln und „überraschenden Produkten zu überraschend niedrigen Preisen“. Das 1993 gegründete Unternehmen ist quasi eine Mischung aus Woolworth, Tedi, Drogeriemarkt und Baumarkt. Also eine Art Kruschtelladen mit großem Sortiment: Dort gibt es zum Beispiel Haushaltsreiniger, Bürobedarf, Deko-Artikel und Haustierzubehör. Das Sortiment besteht nach Angaben von Action aus mehr als 6.000 Artikeln, wovon der Großteil regelmäßig wechselt.

Der stark expandierende Billiganbieter betreibt nach eigenen Angaben europaweit mehr als 2.500 Filialen. In Deutschland sind es rund 500. Bisher war der Konzern vor allem im Westen vertreten, in der Nähe der niederländischen Grenze.

Konkurrenz mit weiteren Mietern im EKZ

Langsam, aber sicher breitet er sich auch in Baden-Württemberg aus. Im Landkreis Rastatt ist die Filiale die Erste ihrer Art. Vor einigen Tagen wurde aber bereits eine Action-Filiale in Bad Schönborn eröffnet.

Im EKZ wird Action vermutlich in einigen Warensegmenten mit einem weiteren Billiganbieter konkurrieren: Der Heim- und Gartendiscounter Thomas Philipps will voraussichtlich Anfang Januar seinen Shop im ehemaligen EKZ eröffnen. Im dritten Quartal 2024 soll dann noch der Drogeriemarkt Rossmann seine Fläche beziehen.