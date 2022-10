Am Sonntagabend brannte in Rastatt das Dachgeschoss eines Dreifamilienhauses. Die acht Bewohner wurden nicht verletzt.

Am Sonntagabend gab es An der Bastion in Rastatt einen Brand in der Dachgeschosswohnung eines Dreifamilienhauses. Gegen 19.20 wurden die Einsatzkräfte alarmiert. Wie das Polizeipräsidium Offenburg mitteilte, brach das Feuer aus ungeklärter Ursache im Mansardenzimmer der Wohnung aus.

Alle acht Hausbewohner konnten sich unverletzt ins Freie retten. Während die Dachgeschosswohnung unbewohnbar geworden ist, können die beiden anderen Wohnungen weiter bewohnt werden.

Es entstand ein Sachschaden im sechsstelligen Bereich. Ein technischer Defekt kann als Brandursache nicht ausgeschlossen werden. Die Polizei ermittelt nun.