Erweiterung erforderlich

Gustav-Heinemann-Schule in Rastatt braucht mehr Platz: Planung auf Weg gebracht

Rund vier Jahre lang werden an der Bildungsstätte in der Rastatter Rheinau wohl noch Container als Übergangslösung benötigt – bis der geplante Erweiterungsbau steht. So ist der aktuelle Stand des Vorhabens.