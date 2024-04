Neuer Betreiber

Aus Best Western wird B&B: Hotellandschaft in Rastatt bekommt einen frischen Farbtupfer

Das Hotel Best Western in Rastatt gehört der Vergangenheit an. Nach kurzzeitiger Schließung hat der Nachfolger schon eröffnet. Warum davon sogar das örtliche DRK und die Diakonie profitieren.