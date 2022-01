Ordnungsamt nimmt Hinweise ernst

Besucher der Eishalle in Hügelsheim moniert Hygienemängel – Betreiber widerspricht

Schimmelgeruch und Verstöße gegen die Corona-Verordnung will ein Besucher der Eishalle am Baden-Airpark wahrgenommen haben. Der Betreiber und die Sicherheitsfirma widersprechen. Das Ordnungsamt der Gemeinde Rheinmünster war am Mittwoch vor Ort.