Nur noch fünf Teams

ESC Hügelsheim in der Eishockey-Regionalliga: Neuer Modus, mehr Spannung?

Die Sommerpause in der Eishockey-Regionalliga verlief keineswegs ruhig. Drei Teams starten freiwillig in der Landesliga, der Stuttgarter EC wagt den Sprung in die Oberliga. Bleiben noch fünf Mannschaften übrig. Die Baden Rhinos sehen darin sogar eine Chance.