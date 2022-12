Es ist mächtig zur Sache gegangen auf dem Eis, als die Baden Rhinos am Samstag gegen die Rebells aus Stuttgart zum Spitzenspiel aufliefen. Nicht allein der Umstand, dass sie am Ende mit einem klaren 6:4 einen sauberen Heimsieg einfuhren, sorgte für Begeisterung. Auch ein soziales Ziel, dem sich der Verein verschrieben hat, rückte in greifbare Nähe.

„Das ist uns sehr wichtig“, so der Vorsitzende des Vereins, Peter Seywald, warum die Rhinos im Augenblick mit der Familie Traub mitfiebern und dabei mächtig die Werbetrommel rühren.

Heilung ist für schwerkranke Nele aus Hügelsheim nicht in Sicht

Es geht um ein krankes Kind, um die fünfjährige Nele, die an einer äußerst seltenen Genmutation leidet. Dabei sei es keineswegs nur die damit einhergehend Entwicklungsverzögerung, die das kleine Mädchen von Altersgenossen unterscheide. Häufige epileptische Anfälle ließen sich nur schwer behandeln. Heilung sei nicht in Sicht, auch keine geeignete Therapie.

Trotzdem, so versichert Mama Anja, sei Nele ein ausgesprochen fröhliches Kind, für das nun, wenn auch auf ganz andere Art, ein kleiner Lichtstreif am Horizont auftaucht.

Weil Nele eine ausgesprochene Wasserratte ist und voller Freude plantschen geht, setzen ihre Eltern und die Rhinos auf den Erfolg der Delfintherapie, die im kommenden Jahr zustande kommen soll. Dafür haben sich die Rhinos auf und außerhalb des Eises inzwischen mächtig ins Zeug gelegt und am Ende des Abends laut Zwischenbilanz 7.395 Euro gesammelt. Doch damit sei man noch längst nicht am Ende. Die Rhinos hoffen, dass die Auktion von Original-Trikots und der Spendenwille der Menschen noch mehr Geld einbringt.

Große Begeisterung für Benefizaktion der Baden Rhinos

Die Begeisterung, die mit der Aktion hervorgerufen wird, ist groß und machte es Bürgermeisterin Kerstin Cee (CDU) leicht, die Schirmherrschaft zu übernehmen. „Ich würde sie ja gerne aufs Eis bringen“, sagte Peter Seywald. Auch wenn er das am Wochenende nicht erreichen konnte, das Herz des Gemeindeoberhaupts haben die Sportler auf alle Fälle erobert.

„Ich spiele jetzt mal ganz fleißig Lotto“, meinte sie schmunzelnd auf die Frage, ob sich denn in der Frage nach einer ligatauglichen Halle für die erfolgreichen Eishockeyspieler etwas abzeichne. Darüber würde sich vor allen Dingen auch Neles Papa Patrick freuen.

Auch er hat eine eisige Vergangenheit. „Ich habe schon früher bei den Hornets gespielt“, machte er seine Begeisterung für das Spiel, an dem er und seine Familie –allerdings ohne Nele – als Gäste dabei sein durften. Noch heute schnürt er seine Hockeyschuhe. Inzwischen jedoch bei der SG Stern.