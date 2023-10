Warum sieben neue Ortsschilder die Identität Hügelsheims stärken

Hügelsheim hat ein Alleinstellungsmerkmal: Es darf sich offiziell Spargeldorf nennen. Bürgermeisterin Kerstin Cee (CDU) sagt, warum die Zusatzbezeichnung so wichtig für die Gemeinde ist.

Cee

Zusatzbezeichnungen stärken die Identität und das Zusammengehörigkeitsgefühl vor Ort. Sie enthalten eine charakterisierende Aussage über den Status, die Eigenart oder die Funktion einer Gemeinde. Es soll unseren geschichtlichen Bezug zum Spargel, aber auch unser Alleinstellungsmerkmal verdeutlichen. Bereits 1905 wurde in Hügelsheim der erste Spargel gestochen. Der Jungwirt des Gasthauses „Schwanen“, Karl Wurz, brachte den Spargel aus seinem Militärdienst in Colmar mit nach Helse. In den Folgejahren gab es kaum eine Familie, die keinen eigenen Spargel angebaut hat. Hügelsheim ging neue Wege mit dem unbekannten Gemüse. Für viele Familien war der Spargelanbau eine zusätzliche Verdienstmöglichkeit. Mit unseren Spargelhoheiten und unserem Spargelfest erinnern wir bewusst an diese Zeit.