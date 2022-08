Baden Galopp verspricht „Rennfest des Jahres“ in Iffezheim

Die Große Woche, Deutschlands größte Galoppsportveranstaltung, steht in den Startlöchern: Veranstalter Baden Galopp freut sich auf fünf spannende Renntage vom 27. August bis zum 4. September mit Galoppsport der Extraklasse. Die BBAG lädt am 2. September zur Jährlings-Auktion ein.

Der Countdown läuft: Am kommenden Samstag, 27. August, beginnt auf der Galopprennbahn in Iffezheim die Große Woche – ohne Corona-Einschränkungen.

Wie Baden Galopp-Geschäftsführer Stephan Buchner bei der Auftaktpressekonferenz mitteilte, erwartet der Rennveranstalter zum „Rennfest des Jahres“ bis zu 50.000 Besucher und einen Gesamtwettumsatz von drei bis 3,5 Millionen Euro. Sportlicher Höhepunkt des fünftägigen Meetings wird am Sonntag, 4. September, der 152. Große Preis von Baden sein.

Laut Baden Galopp-Turfexperte Michael Hähn verspricht dieses Rennen aufgrund der Teilnahme vieler Star-Galopper aus dem In- und Ausland und des Duells zwischen Arc de Triomphe-Sieger und Titelverteidiger Torquator Tasso und Derby-Gewinner Sammarco „ein Knüller“ zu werden.

Nationale und internationale Vollblüter

Ein weiteres sportliches Highlight wird bereits am Sonntag, 28. August, mit der 152. Goldenen Peitsche Deutschlands wichtigstes Sprintrennen sein.

„Wir alle freuen uns auf ein herausragendes Galoppsportereignis“, sagte Hauptgesellschafter Peter Gaul mit Blick auf das zweite Sommermeeting in eigener Regie. Auch in diesem Jahr warte auf die Besucher ein Treffen nationaler und internationaler Vollblüter mit vielen sportlichen Höhepunkten.

Kinder bis zum zwölften Lebensjahr dürfen laut Buchner in den Stehplatzbereichen gratis auf die Rennbahn. Auch die Iffezheimer haben freien Eintritt, außer am 4. September. Schüler, Studenten und Menschen mit Behinderung zahlen die Hälfte.

Nach Aussage von Michael Hähn warten auf die Besucher an den fünf Renntagen insgesamt 49 Rennen. „Darunter sechs hochklassige Grupperennen, drei Listenrennen und zwei hochdotierte BBAG-Auktionsrennen.“ Der Veranstalter lobe Rennpreise inklusive Züchterprämien von mehr als 1,3 Millionen Euro aus.

Acht Prüfungen am Mittwoch und am zweiten Sonntag seien als PMU-Rennen in das Programm des französischen Wettanbieters Pari Mutuel Urbain (PMU) eingebettet, so Hähn. Sie starten am Mittwoch ab 11.35 und am zweiten Sonntag ab 11.15 Uhr (Platzöffnung jeweils um 10 Uhr). An allen anderen Renntagen öffnet der Platz um 12 und das jeweils erste Rennen beginnt gegen 13.30 Uhr.

BBAG-Jährlings-Auktion Versteigerung: Einmal mehr der „ideale Ort, um Derby- und Gruppe-Sieger zu kaufen“, ist in diesem Jahr die traditionelle Jährlings-Auktion der Baden-Badener Auktionsgesellschaft (BBAG), wie diese ankündigt. Eingebettet in die Große Woche findet die Versteigerung am rennfreien Freitag, 2. September, ab 10 Uhr auf dem BBAG-Auktionsgelände neben der Rennbahn statt. Besichtigt werden können die Vollblüter bereits am Mittwoch von 9 bis 18 Uhr, am Donnerstag von 9 bis 18 Uhr und am Freitag ab 8 Uhr. Hohe Erwartungen: BBAG-Geschäftsführer Klaus Eulenberger sprach bei der Auftaktpressekonferenz von einem „tollen Katalog“: „Wir setzen in die Auktion hohe Erwartungen und freuen uns über das große Interesse aus dem In- und Ausland.“ Seinen Angaben zufolge umfasst das Gesamtangebot mehr als 200 Jährlinge. Ein Großteil von ihnen sei für die 19 lukrativen BBAG-Auktionsrennen nominiert. Die Liste der Deckhengste reicht laut Eulenberger von den aktuellen Top-Ten Deutschlands bis hin zu internationalen Tophengsten. Bei der Auktion werden alle führenden deutschen Gestüte und Anbieter vertreten sein.

Über die Angebote neben dem grünen Rasen berichtete Celina Zindler, Leiterin Eventmanagement & Sales. Musikbegeisterte Rennsportfreunde dürfen sich demnach im Gontard Garten und in der „Beach Area“ auf drei After-Race-Partys direkt nach den Rennen freuen.

Den Auftakt unter dem Motto „Feiere Deine Jugend“ macht am Samstag, 27. August, ein Discjockey im Rahmen der „Bravo Hits Clubtour“. Am Mittwoch, 31. August, gibt es ein Wiedersehen mit der Rock- und Rock’n‘ Roll-Band „Bow Tie Willy“. Und am Samstag, 3. September, sorgen „Die Grafenberger“ für Party-Stimmung.

Am ersten Sonntag, 28. August, findet als Teil der Jubiläumsaktion „200 Jahre Deutscher Galopp“ ein Hutwettbewerb in Kooperation mit dem Bankhaus „Donner & Reuschel“ statt – „und zwar nicht nur für Frauen, sondern auch für Herren und Kinder“.

Am rennfreien Dienstag, 30. August, beginnt um 18.30 Uhr auf dem Sportplatz des FV Iffezheim das traditionelle Benefiz-Fußballspiel zugunsten der Jockey-Unterstützungskasse.

Der Renntag am Samstag, 3. September steht unter dem Motto „Ladies Day“. Auf die Damen warten unter anderem ein kühles Glas Champagner, Cocktails, eine Fotostation für Erinnerungsfotos, ein Gewinnspiel und einiges mehr.

Für die kleinen Rennbahngäste steht im Kinderland Horst Jochim mit seinem Spielmobil bereit. In der benachbarten „Beach Area“ sorgen Liegestühle auf Sand und eine Cocktailbar für Sommerfeeling. Auch eine große Bühne und eine LED-Wand sind dort aufgebaut. Das neue Café am Führring im früheren Kindergarten öffnet seine Pforten.

In dem zur Picknickzone umgestalteten Gontard Garten laden Bühne, Cocktailstand, Sonneninseln und ein großer LED-Bildschirm zum Verweilen ein. Außerdem gibt’s im Biergarten erstmals acht Selbstbedienungs-Wettkassen in einer umgebauten Startmaschine.

Eine zweite, zur „Startboxen-Bar“ umfunktionierte Startmaschine befindet sich mitten auf dem Rennplatz. Nicht geben wird es wegen „der erheblichen Preissteigerungen und des Personalmangels in der Gastronomie“ das im Frühjahr reaktivierte Rennbahnfrühstück.