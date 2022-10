Am kommenden Freitag beginnt auf der Galopprennbahn in Iffezheim das Sales & Racing Festival. Warum das für Wiesn-Stimmung sorgen wird und erstmals nicht das Ende der Saison markiert.

Nur knapp anderthalb Monate nach der Großen Woche dürfen sich die Freunde des Galopprennsports erneut freuen. Denn kommenden Freitag beginnt auf der Iffezheimer Rennbahn das Sales & Racing Festival.

Nach dem Saisonfinale ist allerdings noch nicht Schluss, denn am Samstag, 3. Dezember, soll erstmals ein vorweihnachtlicher Winterzauber-Renntag bei freiem Eintritt folgen. Geplant sind sieben Rennen und im Anschluss ein After-Race-Weihnachtskonzert mit der Band Sonrise.

Baden Galopp-Geschäftsführer Stephan Buchner blickte bei der Pressekonferenz am Dienstag zurück auf eine insgesamt zufriedenstellende Große Woche. Zudem gab er einen Ausblick auf das anstehende Oktoberfestival mit zwei Renntagen, einem Gesamtpreisgeld von 547.000 Euro und einem erwarteten Gesamtumsatz von rund 800.000 Euro. Buchner rechnet mit bis zu 9.000 Besuchern.

Sieben Rennen am Freitag und zehn am Sonntag in Iffezheim

Die Zuschauer erwartet laut Baden Galopp-Turfexperte Michael Hähn ein Programm mit sieben Rennen am Freitag und zehn Rennen am Sonntag (erster Start jeweils gegen 13 Uhr). Höhepunkt am Freitag ist mit dem Ferdinand Leisten-Memorial das höchstdotierte BBAG-Auktionsrennen Deutschlands. Meetings-Highlight wird am Sonntag der BBAG Preis der Winterkönigin sein.

Passend zum Motto Oktoberfestival will der Rennveranstalter am Sonntag Wiesn-Atmosphäre auf den Rennplatz zaubern. So gibt es ab 12 Uhr wieder eine einstündige Freibieraktion mit Musik der Munich Allstars. Nach Auskunft von Eventmanagerin Celina Zindler hängt am Rennbahnshop zudem eine Girlande mit 150 Luftballons. In zehn davon stecken wertvolle Preise, die von den Gästen aus ihrer Hülle befreit werden können.

Trachtenwettbewerb für Frauen, Männer und Kinder

Die Gäste dürfen zudem ihre Kräfte am Hau-den-Lukas unter Beweis stellen. Und auf modisch gekleidete Besucher wartet eine Fotoaktion beim Sekretariat. Höhepunkt am Oktoberfest-Sonntag wird laut Zindler ein Trachtenwettbewerb für Männer, Frauen und Kinder sein. Auch hier gebe es attraktive Preise zu gewinnen.

Klaus Eulenberger, Geschäftsführer der Baden-Badener Auktionsgesellschaft (BBAG), kam auf die gute Zusammenarbeit und die enge Verbundenheit zwischen den beiden Partnern BBAG und Baden Galopp zu sprechen. Diese spiegele sich jetzt auch in der Übernahme des Patronats für den Preis der Winterkönigin wider. „Wir sind sehr stolz, dieses Rennen sponsern zu können“, so Eulenberger.

Rund 400 Vollblüter werden in Iffezheim versteigert

Seinen Angaben zufolge kommen bei der BBAG-Herbstauktion am Freitagabend ab 17 Uhr und am rennfreien Samstag ab 9 Uhr rund 400 Vollblüter verschiedener Jahrgänge unter den Hammer. Der Geschäftsführer sprach von einer „Mammut-Auktion“. Zudem teilte er mit, dass es am Sonntagvormittag wieder eine Hengstparade auf dem BBAG-Gelände gibt, „bei der unter anderem Superstar Torquator Tasso präsentiert wird“.