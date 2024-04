Zu einem Unfall zwischen einem Autofahrer und einem Fußgänger kam es am Montag in Iffezheim. Dabei verletzte sich der Fußgänger. Den Autofahrer erwartet eine Anzeige.

Ein Auto hat am Montagmittag einen 44-jährigen Fußgänger angefahren. Der 74-jährige Autofahrer rutschte wohl von dem Bremspedal auf das Gaspedal, teilte die Polizei mit.

Der 44-jährige Mann wollte gegen 11.45 Uhr die Straße an einem Fußgängerweg queren, als der Autofahrer an den Übergang fuhr. Dieser bremste zunächst ab, kam jedoch dann auf das Gaspedal und fuhr daraufhin den Fußgänger an.

44-jähriger Fußgänger verletzt sich bei Zusammenstoß

Bei dem Unfall verletzte sich der 44-jährige Mann. Ein Rettungswagen brachte ihn in eine Klinik. Den 74-jährigen Mann erwartet eine Strafanzeige.