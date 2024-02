Der deutsche Galopprennsport hat ein Problem, das heute auch die meisten anderen Branchen plagt: In Deutschland fehlt aus vielerlei Gründen der Nachwuchs. Es wird immer schwieriger, an Reiterinnen und Reiter oder an geeignetes Personal für die Rennställe, Gestüte oder Rennvereine zu kommen. Der Iffezheimer Rennveranstalter Baden Galopp möchte hier gegensteuern und veranstaltet daher in diesem Jahr erstmals ein Ausbildungsseminar von Nachwuchs für Nachwuchs.

Der viertägige Kurs findet vom 18. bis 21. März auf der Galopprennbahn Baden-Baden/Iffezheim statt. „Die meisten wissen gar nicht, welche großartigen und unterschiedlichen Berufe man im Galopprennsport erlernen oder ausüben kann. Daher möchten wir sie im Seminar einmal alle vorstellen“, sagt die Baden-Galopp-Auszubildende Naomi Roth, die das Ausbildungsseminar im Wesentlichen geplant hat.

Karrieremöglichkeiten im Galopprennsport

Hierzu gehörten Tätigkeiten in den Rennställen, auf Gestüten, in Rennvereinen, bei der Baden-Badener Auktionsgesellschaft (BBAG) oder beim Kölner Dachverband Deutscher Galopp. „Durch verschiedene Module wollen wir den Interessierten die Vielfalt der möglichen Ausbildungen und Umschulungsmöglichkeiten im Rennsport aufzeigen und sie damit hoffentlich begeistern“, sagt Roth.

Bestandteil seien Workshops und Vorträge von Rennsportangehörigen, insbesondere von Auszubildenden in den jeweiligen Bereichen. Hinzu komme der Besuch in einem Rennstall und ein gemeinsamer Ausflug inklusive Abendessen. Jeder, der eine Ausbildung oder Umschulung in diesem Bereich in Betracht zieht oder sich über die verschiedenen beruflichen Möglichkeiten informieren möchte, sei herzlich willkommen, fügt sie hinzu.

Ein breites Spektrum an Tätigkeitsfeldern

Im Galopprennsport gibt es eine Vielzahl von Berufen, die zum reibungslosen Ablauf der Rennen beitragen. Der Jockey ist wohl der bekannteste, er reitet die Pferde während des Rennens und benötigt neben Geschicklichkeit auch ein geringes Körpergewicht. Wer Jockey werden möchte, der ergreift den staatlich anerkannten Ausbildungsberuf des Pferdewirts mit Schwerpunkt Rennreiten. Die Azubis erlernen nicht nur das Reiten, sondern auch, wie Pferde betreut, gepflegt und versorgt werden.

Zudem ist es möglich, sich später zum Trainer fortzubilden. Die Trainer sind sozusagen die Architekten hinter dem Erfolg. Sie entwickeln Trainingspläne, taktische Strategien und kümmern sich um die optimale Fitness der Pferde. Das Stallpersonal ist zuständig für die tägliche Pflege, Fütterung und Unterbringung der Tiere. Ihre Fürsorge trägt maßgeblich zur physischen und mentalen Verfassung der Rennpferde bei.

Es gibt auch kaufmännische Lehrberufe

Allerdings gibt es bei den Rennvereinen und beim Dachverband auch kaufmännische Lehrberufe. So werden dort Veranstaltungskaufleute, Bürokaufleute und Kaufleute für Marketing und Kommunikation ausgebildet, „die ein sehr breites und spannendes Spektrum an Tätigkeitsfeldern im Rahmen der Ausbildung kennenlernen“, sagt der geschäftsführende Baden-Galopp-Gesellschafter Stephan Buchner.

Hierzu gehörten neben der Planung der Renntage auch zahlreiche andere Events wie Messen und Konzerte, die zunehmend auf den Rennbahnen stattfinden. Insgesamt bilde ein Team von Profis und Enthusiasten die Grundpfeiler des Galopprennsports. Buchner unterstützt die Initiative daher ausdrücklich: „Nachwuchs zu finden, ist bei uns wie in vielen anderen Branchen eine große Herausforderung. Wir möchten mit diesem Seminar dazu beitragen, Interessierte für den Rennsport und die Vollblutpferde zu begeistern und dabei die vielfältigen Möglichkeiten aufzeigen.“

Nachwuchs zu finden, ist bei uns eine große Herausforderung. Stephan Buchner

Baden-Galopp-Geschäftsführer

Das Seminar ist für die Teilnehmer fast kostenfrei. Der Eigenanteil beträgt 75 Euro und umfasst Unterkunft und Verpflegung. Die Kosten werden nach den Worten von Buchner zum größten Teil über Einnahmen gedeckt, die bei einer Charity-Auktion während der Grand-Prix-Soiree am 2. September vorigen Jahres erzielt wurden. „Hierfür bedanke ich mich noch einmal ausdrücklich bei allen Unterstützern von damals“, sagt Buchner.