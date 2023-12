Mit Bedauern stimmte der Gemeinderat Iffezheim nach 19 Jahren Ehrenamt dem Ausscheiden von Andrea Winkler (FWG) aus dem Rat zu. 2019 wurde sie Stimmenkönigin und vom Gremium zur ersten Bürgermeisterstellvertreterin gewählt, würdigte Bürgermeister Christian Schmid (parteilos) die langjährige Kollegin.

Gemeinderätin wirkte an vielen zukunftsweisenden Entscheidungen mit

Andrea Winkler habe sich den Respekt aller Bürgerinnen und Bürger verdient. Sie sei an vielen Entscheidungen beteiligt gewesen, welche die Gemeinde zukunftsfähig machten. Mit Andrea Winkler gehe dem Rat ein großer Erfahrungsschatz verloren, so Schmid. Diesem Dank schloß sich der Fraktionsvorsitzende der Freien Wähler Gemeinschaft, Martin Schäfer, an. Für Andrea Winkler rückt Marielle Meibeicker für die FWG in den Rat nach.

Durch das Ausscheiden Winklers mussten einige Ausschüsse neu besetzt werden. In Bau- und Umweltausschuß übernimmt Marielle Meibeicker die Vertretung von Stefanie Mantz. Im Arbeitskreis Neubau Feuerwehrhaus wird Martin Schäfer durch Stefanie Manz vertreten. Als ersten Bürgermeisterstellvertreter bestimmte der Rat Berthold Leuchtner (CDU), sowie Stefan Schneider (FWG) zum zweiten Stellvertreter. Alle Entscheidungen verliefen einstimmig.