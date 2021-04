Seit dieser Woche dürfen Hausärzte gegen Corona impfen. Die Pandemiebeauftragten sind schon seit Anfang März dabei und konnten Erfahrungen sammeln. Ein Besuch in der Pilotpraxis von Martin Holzapfel in Rastatt-Ottersdorf.

Leah März ist hochkonzentriert: Die Arzthelferin zieht gerade Impfstoff auf. „Am Anfang konnte ich dabei nicht sprechen“, sagt sie, und schaut weiter intensiv auf die Spritze, die den Impfstoff aus dem kleinen Fläschchen in ihrer Hand zieht. Denn es ist nicht irgendein Impfstoff, den die junge Frau in der Hand hält: Es ist das Corona-Vakzin von Biontech.

Priorisierungsgruppen gelten weiterhin

März arbeitet in der Allgemeinpraxis von Martin Holzapfel in Ottersdorf und hat inzwischen Routine in Corona-Impfungen. Nicht nur, weil sie bereits im Bühler Impfzentrum im Einsatz war, sondern auch, weil ihr Chef als Pandemiebeauftragter des Landkreises eine der gut 40 Pilotpraxen betreibt.