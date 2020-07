Swantje Huse Autorin

Sprache ist ihre Leidenschaft - was bei einer gebürtigen Göttingerin kaum wundert. Bereits als Schülerin schrieb Swantje Huse für die Westfälischen Nachrichten und die Braunschweiger Zeitung. Später folgten Praktika beim NDR und ein langes Engagement beim Bürgerfernsehen. Seit 2007 lebt sie in Karlsruhe und ist für die Badischen Neuesten Nachrichten unterwegs, 2010 begann sie ihr Volontariat und wurde 2012 stellvertretende Leiterin der Redaktion Rastatt. Dort kümmert sie sich bis heute vor allem um kommunalpolitische Themen, freut sich aber auch über jeden Abstecher in die Kultur. Swantje Huse wurde 2010 an der Westfälischen-Wilhelms-Universität Münster zum Dr. phil. promoviert.