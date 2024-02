Metzgerei Zuber geschlossen

In der Rastatter Kaiserstraße endet eine Metzgerei-Tradition

2015 ging Rudi Kölmel, der letzte Inhaber der gleichnamigen Rastatter Traditionsmetzgerei, in den Ruhestand. Den Standort in der Kaiserstraße 39 übergab er an seinen Kollegen Hubert Zuber aus Ottersweier. Dieser streicht nun auch die Segel.