Besseren Gesundheitsschutz, mehr Geld und bessere Arbeitsbedingungen fordert die Gewerkschaft Verdi für Erzieherinnen. Vier Kitas bleiben deshalb in Rastatt geschlossen.

Notbetreuung am Dienstag

Eltern von Rastatter Kindergartenkindern müssen sich für Dienstag, 26. April, nach einer anderen Betreuungsmöglichkeit umschauen. An einem von der Gewerkschaft Verdi angekündigten eintägigen Warnstreik beteiligen sich Mitarbeiter alle vier städtischen Einrichtungen, also die Kinderschule Amalie Struve, das Kinder- und Familienzentrum Biber, die Kindertagesstätte Riedwiesen (Ottersdorf) und die Kita Lernwelt (Rheinau-Nord).

Das kündigte Verdi-Gewerkschaftssekretär Gunter Kreis auf Nachfrage an. Kindergärten in kirchlicher Trägerschaft seien nicht betroffen. Die Stadtverwaltung hat eine Notbetreuung in den Kindergärten Amalie Struve und Rheinau-Nord eingerichtet, informiert die städtische Pressestelle.

Der Gewerkschaft gehe es laut Kreis um eine Verbesserung der Arbeitsbedingungen für die Erzieherinnen und Erzieher durch eine bessere Bewertung der Tätigkeiten, durch einen Anspruch auf Qualifizierung und durch besseren Gesundheitsschutz.

Streit in Rastatt: Bessere Bezahlung soll Fachkräftemangel entgegenwirken

Hinzu komme eine entsprechende finanzielle Anerkennung. Damit wolle man auch dem Fachkräftemangel in diesem Bereich entgegenwirken, „um den Kindern einen guten Start ins Leben zu ermöglichen“, unterstreicht er. Die Arbeit der Erzieherinnen und Erzieher werde auch aufgrund der Corona-Pandemie und der notwendigen Integrationsleistungen immer anspruchsvoller. Mit den nun ankommenden Kindern aus der Ukraine kämen weitere Herausforderungen auf sie zu.

Eine öffentliche Kundgebung veranstaltet Verdi am Dienstag, 25. April, ab 9 Uhr auf dem Schlossplatz zwischen Reithalle und Landratsamt in Rastatt.