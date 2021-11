Kollision: Verkehrsunfall nach Vorfahrtsverletzung in Rastatt

Am Dienstagabend kollidieren zwei Pkw in Rastatt, da ein 55-Jähriger die Vorfahrt eines 69-Jährigen missachtet. Verletzt wird niemand.

Bei einem Verkehrsunfall am Dienstagabend in der Steinmetzstraße ist ein Sachschaden in Höhe von etwa 6.000 Euro entstanden.

Wie das Polizeipräsidium Offenburg mitteilte bog ein 55-jähriger Autofahrer kurz vor 20 Uhr von der Bahnhofstraße nach rechts in die Steinmetzstraße ab und missachtete vermutlich dabei das „Vorfahrt gewähren“ Schild.

Im Anschluss kollidierte der 55-Jährige mit dem vorfahrtsberechtigten 69-Jährigen, da dieser in die entgegengesetzte Richtung einbog. Durch den Zusammenstoß wurden beide Pkw beschädigt. Verletzt wurde niemand.