Das Bietigheimer Seniorenzentrum Haus Edelberg schließt Ende Juni seine Pforten. Von einer Verlegung waren Ende Februar 58 Senioren betroffen. Nun bietet das Klinikum Mittelbaden eine Lösung in Kuppenheim an.

Überrascht und verärgert waren Bewohner des Bietigheimer Seniorenzentrums Haus Edelberg und deren Angehörige, als sie Ende Februar bei einem Informationsabend erfuhren, dass die Einrichtung Ende Juni schließt.

Die Orpea Deutschland GmbH, zu der die Haus-Edelberg-Kette gehört, hatte den nach 25 Jahren auslaufenden Mietvertrag nicht verlängert. Mit der Curatio GmbH gibt es zwar Gespräche über einen Folgebetrieb, doch ein nahtloser Übergang wurde nicht erreicht.

Leitung des Bietigheimer Seniorenzentrums bittet um Unterstützung

Daraufhin wandte sich die Einrichtungs- und Pflegedienstleitung Ende Februar an alle stationären Pflegeeinrichtungen im Landkreis Rastatt und bat um Unterstützung bei der Übernahme von Bewohnern, wie in einer Pressemitteilung des Klinikums Mittelbaden nun mitgeteilt wird.

Die Geschäftsführung der Klinikum Mittelbaden GmbH und die Heimleitung des Hauses der Jungen Pflege seien sich in Absprache mit der Stiftung Friedrich ganz schnell einig gewesen, Bewohnern wie auch Mitarbeitenden kurzfristig Unterstützung anzubieten.

Klinikum Mittelbaden entschließt sich kurzfristig zur Unterstützung

„Als Träger von stationären Pflegeeinrichtungen verstehen wir die Sorgen und Verunsicherung, die mit einer solchen Veränderung verbunden sind. Darum haben wir uns gemeinsam mit dem Team der Jungen Pflege nach Erhalt des Schreibens kurzfristig dazu entschlossen, dem Seniorenzentrum in Bietigheim eine Offerte zu unterbreiten“, erklärt der Kaufmännische Geschäftsführer Daniel Herke.

Haus der Jungen Pflege Kuppenheim Die Junge Pflege in Kuppenheim ist seit rund einem Jahr in Betrieb. Ihr Angebot, das bislang einzigartig in der Region ist, richtet sich primär an Menschen im Alter zwischen 18 und 60 Jahren, die durch einen Unfall oder Erkrankungen wie Multiple Sklerose, Schlaganfall, Morbus Parkinson oder andere neurologische Erkrankungen pflegebedürftig geworden sind. Bau und Finanzierung des Projekts erfolgten durch die Stiftung Friedrich Ganz. Für den Betrieb der Jungen Pflege ist das Klinikum Mittelbaden zuständig.

Vor diesem Hintergrund habe die Geschäftsführung des Klinikums den Betreibern angeboten, zwei zusätzliche Wohnbereiche in den Räumlichkeiten der Jungen Pflege in Kuppenheim unter Berücksichtigung der Anforderungen der stationären Langzeitpflege zu eröffnen. „Wir könnten 28 Bewohner in Verbindung mit ihren Pflegeteams aufnehmen“, informiert Heimleiterin Stefanie Hirth.

Pflegeteams sollen übernommen werden

„Es liegt uns dabei sehr am Herzen, dass die Bewohner eingebettet in die Strukturen des Hauses der Jungen Pflege auch weiterhin von den ihnen vertrauten Pflegekräften betreut werden“, betont Hirth.

Sie sei überzeugt, dass es gemeinsam mit den Pflegeteams aus Bietigheim gelinge, „eine angenehme Wohn- und Wohlfühlatmosphäre für die neuen Bewohner zu schaffen“, heißt es in der Pressemitteilung weiter.

Orpea hält sich mit Informationen bedeckt

Nach Informationen dieser Redaktion wurden zwischenzeitlich einige Bewohner in das Seniorenzentrum Haus Edelberg in Elchesheim-Illingen und ins Rastatter Haus Benedikt verlegt. Um wie viele Personen es sich genau handelt, möchte die Unternehmenskommunikation von Orpea mit Sitz in Frankfurt nicht mitteilen.

Auf erneute Nachfrage antwortet Pressesprecherin Christina Bay: „Wir bitten um Ihr Verständnis, dass wir zu etwaigen Angeboten oder Überlegungen rund um die Verlegung unserer Bewohnerinnen und Bewohner sowie zur Zukunft unserer Mitarbeitenden keine detaillierten Auskünfte geben, da Menschen persönlich betroffen sind. Wir können Ihnen heute nur versichern, dass wir Lösungen und Angebote für alle finden. Unsere Mitarbeitenden vertrauen uns und zeigen dies durch Ihren täglichen Einsatz.“