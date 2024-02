Zum Höhepunkt des Jubiläumsjahres am 14. September, 18 Uhr, in der Kuppenheimer Sporthalle werden bei den Handballfreunden wohl freudige Erinnerungen wach – und zwar an das Jahr 2007. Damals wurde Deutschland Handball-Weltmeister. Ein Großteil dieses WM-Teams, dem damals der große Coup gelungen war, wird an diesem Tag nach Kuppenheim kommen.

Anlass ist das 100-jährige Bestehen der HSG Kuppenheim. Das Allstar-Team, bestehend aus ehemaligen Nationalspielern und Weltmeistern, mit Kreisläufer Christian Schwarzer und Torwart Henning Fritz an der Spitze, trifft dabei in der Sporthalle am Cuppamare auf eine Auswahlmannschaft der SG Muggensturm/Kuppenheim.

Benefizspiel im September

„Eigentlich hatten wir das Spiel schon früher im Sommer geplant, aber Christian Schwarzer schlug einen späteren Termin vor, weil dann mehr Spieler zur Verfügung stehen“, erklärt der zweite Vorsitzende der SG Muggensturm/Kuppenheim, Eric Stahlberger.

Der Erlös dieser Partie fließt der Kinderpalliativstation in Karlsruhe zu. Handballer mit Behinderung bestreiten unter dem Motto „Gelebte Inklusion“ das Vorspiel, das von der Bundesvereinigung Lebenshilfe unterstützt wird.

Erfahrungen mit Weltmeistermannschaften hatte die HSG schon zur Feier des 75-jährigen Vereinsbestehens 1999 erworben: Damals war das WM-Team von 1978 mit Bundestrainer Heiner Brand zu Gast, um sich mit einer verstärkten Mannschaft der HSG zu messen.

Christian Schwarzer und Henning Fritz erwartet

Ein weiterer Höhepunkt des Jubiläumsjahres steht bereits an diesem Samstag in der Kuppenheimer Veranstaltungshalle mit dem Ehrungsabend zum 100-jährigen Vereinsbestehen auf dem Programm. Zu Gast sein werden dabei ab 18 Uhr unter anderem der Präsident des Badischen Sportbundes, Gundolf Fleischer, und der Präsident des Südbadischen Sportbundes, Alexander Klinkner.

Es war im Jahr 1924, als unter der Federführung von Anton Jutt der Handballsport in Kuppenheim erstmals in einem Verein organisiert wurde. Zunächst waren die Handballer noch für mehrere Jahrzehnte Teil des SV 08 Kuppenheim. Wie es im Archiv des Vereins heißt, hatten sich die Handballer 1949 in einer Mitgliederversammlung mit großer Mehrheit entschlossen, beim SV 08 als selbstständige Abteilung zu bleiben.

Spielgemeinschaft mit Muggensturm entstand 2006

1989 trennte sich die Handballabteilung vom SV 08. Es entstand die Handball-Sport-Gemeinschaft Kuppenheim, die die Handball-Tradition in Kuppenheim fortführte. Zur Saison 2006/07 wurde dann die bereits im Jugendbereich bestehende Spielgemeinschaft mit der Handballabteilung des TV Muggensturm auch auf den Seniorenbereich ausgeweitet, um den Personalbestand zu verbessern. Seit diesem Zeitpunkt besteht die heutige SG Muggensturm/Kuppenheim.

Dieser Zusammenschluss hat gut funktioniert. Eric Stahlberger

Zweiter Vorsitzender

„Dieser Zusammenschluss hat gut funktioniert“, betont Stahlberger. Die Kuppenheimer Handballgeschichte verlief zuvor insgesamt jedoch keineswegs immer geradlinig. Im sportlichen Bereich wechselten sich Höhen und Tiefen ab. So gab es einerseits Aufstiege bis in die Oberliga Baden-Württemberg und talentierte Jugendspieler, die, wie etwa Torsten Anselm, sogar den Weg bis in die Nationalmannschaft fanden. Andererseits mussten aber auch bittere Niederlagen und Abstiege verkraftet werden.

Auch das Vereinsleben erlebte nach Angaben der Verantwortlichen schwierige Phasen, doch letztlich sei immer wieder ein Weg gefunden worden, die Zukunft des Handballs in Kuppenheim zu sichern.

Überregionales Turnier im Sommer geplant

Neben dem Jubiläumsabend an diesem Samstag und dem Benefizspiel im September verweist Stahlberger auch auf das traditionelle Sommerfest vom 5. bis 8. Juli. Geplant sind dabei ein überregionales Turnier sowie ein Jugendturnier um den „Jogi-Kohrt-Cup“. Zudem will sich die HSG im Jubiläumsjahr am Kuppenheimer Stadtfest im September und am Weihnachtsmarkt Mitte Dezember beteiligen.

Was die sportlichen Perspektiven in den kommenden Jahren für die momentan in der Südbadenliga angesiedelte SG Muggensturm/Kuppenheim betrifft, hält sich Stahlberger eher bedeckt. Hintergrund ist die voraussichtliche Zusammenlegung der Handballverbände aus Nordbaden, Südbaden und Württemberg und die daraus resultierende Neueinteilung der Spielklassen: „Ich will mich nicht festlegen, hätte aber natürlich nichts dagegen, wenn es für uns mal wieder weiter nach oben geht“.