Motoball-Meister Puma Kuppenheim stört sich am neuen Spielplan

Auftakt mit Pokal: Als Generalprobe für den Bundesliga-Start am 25. März gilt bei den Motoballern die erste Runde im ADAC-Pokal. Titelverteidiger Taifun Mörsch trifft an diesem Wochenende auf Kobra Malchin (Samstag, 18 Uhr), der MSC Malsch auf den MBC Kierspe (Samstag, 15 Uhr), der MSC Ubstadt-Weiher auf Tornado Kierspe (Samstag, 19 Uhr) und Comet Durmersheim auf den MSC Philippsburg (Sonntag, 15 Uhr). Puma Kuppenheim reist zum MSC Jarmen (Samstag, 17 Uhr). Die Rückspiele folgen am 8./9. April.

Finale in Kuppenheim: Der Pokalsieger wird im Finale am 5. August ermittelt, der Spielort steht noch nicht fest – im Gegensatz zum Endspiel um die deutsche Meisterschaft. Der MSC Puma Kuppenheim will am 30. September seinen Titel auf der eigenen Anlage erfolgreich verteidigen.