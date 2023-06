Stadt Kuppenheim beschließt Aufstellung Bebauungsplan „Ober Hardrain“

Die Stadt Kuppenheim will ein deutliches Zeichen in Richtung Regionalverband Mittlerer Oberrhein senden, aber insbesondere an alle Gewerbetreibenden, die sich in der Stadt an der Murg, nahe B462, Autobahn und S-Bahn ansiedeln möchten. In der öffentlichen Gemeinderatssitzung sprach sich das Ratsgremium einvernehmlich dafür aus, den Bebauungsplan „Ober Hardrain“ aufzustellen.

Wie die stellvertretende Leiterin Fachbereich Bauen, Ina Werner, in der Sitzung sagte, vergehe keine Woche, in der nicht Interessierte nach freien Gewerbegrundstücken im Rathaus anfragten. Seit Jahren bestehe bei der Stadt Kuppenheim bereits diese hohe Nachfrage. Oftmals würden speziell zusammenhängende Flächen gesucht, dessen Bedarf die Stadt Kuppenheim jedoch aktuell nicht decken könne. Folge: Die Betriebe wandern in umliegende Städte und Gemeinden ab.

Die zukünftige gewerbliche Entwicklung sei für die Stadt Kuppenheim als wichtiger Wirtschaftsstandort in der Region von großer Bedeutung, worauf auch im Regionalplan Mittlerer Oberrhein verwiesen werde, wie Werner betonte. Darin gelte die Stadt Kuppenheim als gewerblicher Schwerpunkt für Industrie, Gewerbe und Dienstleistungseinrichtungen. In der aktuellen Fortschreibung des Regionalplanes wird für die Stadt Kuppenheim als Kleinzentrum ein Bedarf in Höhe von 16 bis 24 Hektar ausgewiesen.

Dargestellt wird derzeit eine rund 9,9 Hektar große Fläche für die gewerbliche Siedlungserweiterung westlich des bereits bestehenden Presswerks. Hier jedoch besteht ein riesiges Konfliktpotenzial zur geplanten Trasse der B3-neu, den Hochspannungsfreileitungen, der Ferngasleitung, der geplanten Trasse der Murgtalbahn sowie der großen räumlichen Nähe zum Wasserwerk und einer PFC-Problematik.

Kuppenheim hat sich Gedanken über Standortalternativen für neues Gewerbegebiet gemacht

Im Zuge der Beteiligung zur Fortschreibung des Regionalplans Mittlerer Oberrhein hat sich die Stadt Kuppenheim daher Gedanken über Standortalternativen für ein neues Gewerbegebiet gemacht. Fündig wurde man östlich des Presswerks und der L67. Aktuell wird die rund 10,4 Hektar große Fläche noch landwirtschaftlich genutzt, sei jedoch nach Aussage der Umweltbehörden ökologisch als weniger wertvoll einzustufen als die Fläche im Westen des Presswerks. Erschlossen werden soll das Gebiet über den bestehenden Kreisverkehr, wie Ina Werner in der Sitzung sagte. Eine kleine Arrondierung soll westlich des Presswerks erfolgen, so Werner.

Im noch gültigen Regionalplan ist die Fläche östlich der L67 als schutzbedürftiger Bereich für die Landwirtschaft sowie als Grünzäsur ausgewiesen. Dieser Konflikt soll jedoch in der Fortschreibung des Regionalplans ausgeräumt werden. Auch im rechtskräftigen Flächennutzungsplan des Nachbarschaftsverbandes Bischweier-Kuppenheim ist das Plangebiet noch nicht als Fläche für Gewerbebebauung ausgewiesen.

Parallel zur Aufstellung des Bebauungsplanes „Ober Hardrain“ muss daher auch ein entsprechender Aufstellungsbeschluss zur Änderung des Flächennutzungsplanes erfolgen. Dieser ist in der Verbandssitzung im Herbst 2023 vorgesehen. Ebenfalls im Herbst sollen Öffentlichkeit, Behörden und Träger öffentlicher Belange in die frühzeitige Beteiligung eingebunden werden, wie Werner sagte.