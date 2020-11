Der PFC-Skandal in Mittelbaden

Multimediales Info-Dossier

Chemie im badischen Boden: Zwanzig Jahre PFC und viele offene Fragen

"Der größte Umweltskandal Deutschlands": So wird die PFC-Problematik rund um Rastatt immer wieder betitelt, und flächenmäßig ist sie es wohl auch. Fast 900 Hektar Land sind in Mittelbaden mit per- und polyfluorierten Chemikalien belastet. Wie die Chemikalien in unser Grundwasser gekommen sind, wer als Verursacher des Skandals gilt, warum er für die Verschmutzungen wohl nie ins Gefängnis kommen wird und wie es mit dem Gift im badischen Boden nun weitergeht: All diesen Fragen widmet sich ein interaktives Multimedia-Dossier der BNN.