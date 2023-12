Fußball-Oberliga

SV 08 Kuppenheim: Die C-Jugend zahlt Lehrgeld gegen die Großen

Erstmals in der Geschichte des SV 08 Kuppenheim spielt eine Jugend-Mannschaft in der Oberliga. Nach einem guten Saisonstart befindet sich die C-Jugend mittlerweile auf einem Abstiegsplatz. Der Glaube an den Klassenverbleib ist aber da. Bei den Jungs. Und ihrem Trainer.