SV 08 Kuppenheim startet mit zwei Turniersiegen in den „Budenzauber“

Für den SV 08 Kuppenheim hat das neue Jahr erfolgreich begonnen. Nach einer bislang turbulenten Winterpause glänzt der Fußball-Verbandsligist zumindest in der Halle.

Hallenturniere in Mittelbaden

Geräuschlos ist die Winterpause beim SV 08 Kuppenheim bislang nicht gewesen.

Spielmacher Emanuele Giardini hat den Fußball-Verbandsligisten Richtung SV Oberachern verlassen. Auch Co-Trainer Johannes Hurle brach seine Zelte im Wörtel nach nur einem halben Jahr ab. Wie auch die weiteren Spieler Marek Balzer und Jonas Knobelspies.

Zumindest das neue Jahr begann für den SV 08 durchaus erfreulich – und zwar in Sachen „Budenzauber“. Das Team von Trainer Lucca Strolz durfte binnen 24 Stunden gleich zwei Turniersiege bejubeln.

SV 08 Kuppenheim überzeugt beim eigenen Turnier und in Bühl

Zunächst triumphierte man beim eigenen Mitternachtsturnier, dem Klaus-Reiss-Gedächtnisturnier. Dann durften Benjamin Radke, Yannis Otto und Co auch beim prestigeträchtigen Hans-Trautmann-Cup, ausgetragen vom Landesligisten VfB Bühl, jubeln.

„Die Jungs haben einfach Bock, in der Halle zu spielen und sich die Mannschaftskasse etwas aufzubessern“, sagt 08-Sportleiter Dennis Löber.

VfB Bühl verliert kleines Finale gegen den SV Bühlertal

Auch beim Hans-Trautmann-Cup wusste der SV 08 zu überzeugen. Scheiterte die Wörtel-Elf im Vorjahr im Finale noch am Oberligisten ATSV Mutschelbach, war sie dieses Jahr nicht zu stoppen. Mit 6:1 wurde im Endspiel der Landesligist Kehler FV abgewatscht.

Gastgeber VfB Bühl, der sich am Saisonende nach zwei Jahren von Trainer Christian Coratella trennen wird, belegte den vierten Platz. Das kleine Finale verlor der VfB mit 1:2 gegen den Verbandsligisten SV Bühlertal.

Die Vollbande zieht als Alleinstellungsmerkmal hier in der Region einfach. Stefan Voppichler

Bühls Sportvorstand über den Hans-Trautmann-Cup

Zum besten Spieler des Turniers wurde Bühlertals Ruben Garcia gewählt, dessen Teamkollege Niklas Cholewa sicherte sich die Auszeichnung für den besten Torwart. Ziemlich torwütig zeigte sich 08-Akteur David Hurrle mit acht Treffern.

„Wir sind zufrieden mit dem Cup. Sportlich war es ein gutes Turnier, fair, rundum gelungen. Die Vollbande zieht als Alleinstellungsmerkmal hier in der Region einfach“, sagte VfB-Sportvorstand Stefan Voppichler.

SV Sinzheim gewinnt eigenen Tipico Cup

Die Zuschauer-Resonanz beim eigenen Turnier sei „ganz okay“ gewesen, meinte 08-Sportleiter Löber.

Nach dem Kuppenheimer 3:1-Finalsieg gegen den VfB Bühl wurde Bühls Marc Albrecht zum besten Torhüter gewählt, der Preis für den besten Spieler ging an Kuppenheims Jonas Schlegel. Dessen Teamkollege Pascal Buttermilch wurde als bester Torschütze ausgezeichnet.

Wie in Kuppenheim durfte auch in Sinzheim am vergangenen Freitag der Gastgeber den Turniersieg feiern. Der SV Sinzheim, der in der Fremersberghalle den Tipico Cup ausgetragen hatte, besiegte im Finale den FV Ottersdorf mit 3:1.

FV Ötigheim beim Hardt-Cup nicht zu stoppen

Beim Hardt-Cup in Bietigheim triumphierte am Samstagabend der FV Ötigheim. Der Bezirksligist setzte sich im Finale gegen den FC Phönix Durmersheim aus der Kreisliga A durch.

Termine Hallen-Turniere Freitag, 12. Januar: Öl-Pelleter-Cup (ab 16.30 Uhr), Ausrichter Rastatter SC/DJK, Sporthalle Niederbühl Samstag und Sonntag, 13. und 14. Januar: 37. Hallenmasters (Samstag ab 12 Uhr, Sonntag ab 10.30 Uhr), Ausrichter FC Ottenhöfen, Schwarzwaldhalle Samstag, 13. Januar: 37. Baden-Badener Stadtmeisterschaften/Wolfrüdiger-Endriß-Cup (ab 10.30 Uhr), Ausrichter FV Baden-Oos, Rheintalhalle Sandweier Sonntag, 14. Januar: Jona Dachdecker Cup (ab 10 Uhr), Ausrichter SV Michelbach, Jakob-Scheuring-Halle in Ottenau Freitag, 19. Januar: Hallen-Turnier (ab 19 Uhr), Ausrichter VfR Bischweier, Sporthalle in Bischweier Samstag, 20. Januar: 4. Thomas-Götz-Cup (ab 16 Uhr), Ausrichter FC Obertsrot, Ebersteinhalle Samstag, 20. Januar: Stadtwerke Rastatt Winter-Cup (ab 13.30 Uhr), Ausrichter FV Rauental, Sporthalle Niederbühl

Den dritten Platz sicherte sich im Neunmeterschießen Gastgeber SV Germania Bietigheim gegen den FV Würmersheim. Auf die Ränge fünf und sechs kamen der FV Muggensturm und der FV Steinmauern.

Rastatter SC/DJK veranstaltet Mitternachtsturnier

Auch am kommenden Wochenende steigen in Mittelbaden einige Hallen-Turniere. Den Anfang macht am Freitag der Rastatter SC/DJK, der ab 16.30 Uhr den Öl-Pelleter-Cup veranstaltet. 20 Teams, davon vier AH-Mannschaften, streiten sich um den Siegerpokal.

Regionale Prominenz hat sich zudem angekündigt: Boxprofi Vincent Feigenbutz und Dartprofi Mensur Suljovic, der für den Karlsruher SC in der Bundesliga aktiv ist.

Gar zwei Tage Budenzauber bietet der FC Ottenhöfen den Zuschauern, wenn der Bezirksligist zu seinem 37. Hallenmasters in die Schwarzwaldhalle einlädt.

Insgesamt 21 Mannschaften sind gemeldet, die sich am Samstag und Sonntagvormittag für die K.o-Phase qualifizieren wollen, die am Sonntag um 13 Uhr beginnt.

Auch in Sandweier und Ottenau rollt am Wochenende der Ball

Auch in Baden-Baden rollt der Ball: Der FV Baden-Oos führt am Samstag ab 10.30 Uhr in der Sandweierer Rheintalhalle die 37. Baden-Badener Stadtmeisterschaften durch.

Am Sonntag veranstaltet zudem der SV Michelbach ab 10 Uhr den Jona Dachdecker Cup in der Jakob-Scheuring-Halle in Ottenau. 16 Mannschaften sind dabei – natürlich auch die Kuppenheimer Hallenspezialisten.