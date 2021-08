Regionalsport

Corona-Verordnung im Amateursport

Tests, Masken und mehr: Was Fußballvereine und Zuschauer vor dem Saisonstart beachten müssen

Tausende Fußballfans werden am Wochenende zum Saisonstart wieder auf die Sportplätze der Region strömen. Die Corona-Regeln können von Ort zu Ort unterschiedlich sein. Wir haben zusammengefasst, was aktuell wo gilt – und was sich in den kommenden Wochen noch ändern könnte.