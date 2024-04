Lastwagen touchieren sich bei Rastatter Tunnelkreuzung

Zwei Lastwagen berührten sich am Montagvormittag auf den beiden Linksabbiegerspuren bei der Kreuzung vor dem Tunnel Rastatt. Der Verkehrsfluss auf der stark befahrenen Strecke war für eine halbe Stunde gestört.

Der herbeigerufene Notarzt und die alarmierte Rastatter Feuerwehr machten das Szenario auf den ersten Blick spektakulärer als es tatsächlich war: Am Mittwoch touchierten sich um 10.37 Uhr zwei Lastwagen, die aus Fahrtrichtung Gaggenau kamen und an der Tunnelkreuzung in Richtung Rastatt abgebogen waren. Die Abbiegespuren verengen sich nach der Abzweigung zu nur einer Spur.

Lastwagen sind nach Unfall noch fahrbereit

Der auf der linken Spur fahrende Lastwagenfahrer touchierte bei dem Abbiegevorgang den auf dem rechten Fahrstreifen neben ihm fahrenden Lastwagen. Bei dem Unfall wurde niemand verletzt. Die Polizei kann den entstandenen Sachschaden noch nicht beziffern.

Beide Fahrzeuge waren laut Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Offenburg noch fahrbereit. Die Unfallstelle wurde um 11.02 Uhr wieder aufgehoben, wie das Polizeirevier Rastatt auf Anfrage dieser Redaktion mitteilt.