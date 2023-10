Live-Ticker: Stichwahl ums Amt des Oberbürgermeisters in Rastatt

Historische Ereignisse gab es in Rastatt schon so einige: den Rastatter Frieden, den Rastatter Kongress, das Ende der Badischen Revolution beispielsweise. Heute wird ein weiteres hinzukommen: Rastatt ist die erste Stadt, in der nach einer entsprechenden Reform ein OB in einer Stichwahl gewählt wird. Bisher hatte es stets Neuwahlen gegeben, wenn es im ersten Wahlgang keiner der Kandidaten geschafft hatte, die absolute Mehrheit zu erreichen. Dazu konnten sich dann sogar noch neue Bewerber melden.

Im ersten Wahlgang die meisten Stimmen geholt

Monika Müller (49, SPD) und Michael Gaska (36, parteilos) sind noch im Rennen um den Chefposten im Rastatter Rathaus. Die beiden hatten im ersten Wahlgang am 24. September von fünf Kandidaten die meisten Stimmen geholt, Müller 38 Prozent und Gaska 30,8 Prozent. Keiner erreichte jedoch die für einen Wahlsieg erforderliche absolute Mehrheit. Lesen Sie im Live-Ticker der BNN alles über den heutigen Wahltag.