Umleitung über Kuppenheim

Lkw kollidiert in Rastatt-Förch mit Hauswand: Rettungshubschrauber im Einsatz

Ein Lkw ist am Montagnachmittag in Rastatt-Förch mit einer Hauswand kollidiert. Der Fahrer des Fahrzeugs wurde dabei eingeklemmt. Die Einsatzkräfte sind nach wie vor am Unfallort.