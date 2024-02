Debatte zum Schmutzigen Donnerstag

Manche Narren schimpfen: Kein Freibier beim Rathaussturm in Rastatt

Was war denn da los? Eine Tradition werde kaputt gemacht, so lautete eine Kritik nach der närrischen Rathausstürmung in Rastatt. Die Neuerung trifft aber auch auf Zustimmung.