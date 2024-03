Neuer Standort

Von der Tourist-Info in Rastatt profitieren nicht nur Touristen

Liegt die Tourist-Info in Rastatt seit ihrem Auszug aus dem Schloss zu sehr abseits? Nein. Denn darauf kommt es gar nicht so sehr an. Vielmehr sollte die Verwaltung einem Herzenswunsch der Rastatter entgegenkommen.