Diskussion um Videoüberwachung

Nach Prügelattacke: Reisende fühlen sich am Bahnhof Rastatt trotzdem sicher

Es ist vier Wochen her, dass zwei Mädchen eine 14-Jährige am Bahnhof in Rastatt zu Boden geprügelt haben. Auf das Sicherheitsgefühl der Reisenden hat die Attacke offenbar wenig Auswirkungen.