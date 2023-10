Viele Neugierige nach der Eröffnung

Neue Rheinpromenade in Rastatt-Plittersdorf: Nicht alle Besucher sind begeistert

Am ersten Wochenende ist an der neu gestalteten Plittersdorfer Rheinpromenade noch nicht alles so, wie es sein soll. Es gibt Zustimmung, Lob, aber auch Kritik an dem Millionenprojekt.